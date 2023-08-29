Spiegel написал, что Залужный "подорвал Северный поток". У Шольца ответили: Это спекуляции

В правительстве Германии назвали спекуляциями информацию о том, что якобы украинское командование стоит за подрывом газопровода "Северный поток". Об этом на брифинге сообщил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он не хочет вмешиваться в "любые спекуляции".

"Это рано. Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации, пока это расследование продолжается, мы не будем вмешиваться. Расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" проводит федеральная прокуратура в Карлсруэ", — сказал Бюхнер.

Он отметил, что, несмотря ни на что, Германия будет оказывать долгосрочную поддержку Украине в войне против оккупантов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.