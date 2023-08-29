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Spiegel написал, что Залужный "подорвал Северный поток". У Шольца ответили: Это спекуляции

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 11:28
Spiegel написал, что Залужный
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

В правительстве Германии назвали спекуляциями информацию о том, что якобы украинское командование стоит за подрывом газопровода "Северный поток". Об этом на брифинге сообщил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Укринформ.

По его словам, он не хочет вмешиваться в "любые спекуляции". 
"Это рано. Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации, пока это расследование продолжается, мы не будем вмешиваться. Расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" проводит федеральная прокуратура в Карлсруэ", — сказал Бюхнер.
Он отметил, что, несмотря ни на что, Германия будет оказывать долгосрочную поддержку Украине в войне против оккупантов. 

Ранее журнал Spiegel опубликовал расследование, в котором сказано, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный якобы руководил операцией украинского спецназа по подрыву в Балтийском море газопроводов "Северный поток".

Министр обороны Алексей Резников назвал эту информацию "бредом".

  • The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Читайте также: "Чтобы что? Идиотизм" – Резников о "расследовании" Северных потоков, где обвиняют Украину

Дмитрий Гриниченко
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