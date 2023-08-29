Spiegel написал, что Залужный "подорвал Северный поток". У Шольца ответили: Это спекуляции
29.08.2023, 11:28
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)
В правительстве Германии назвали спекуляциями информацию о том, что якобы украинское командование стоит за подрывом газопровода "Северный поток". Об этом на брифинге сообщил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует Укринформ.
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По его словам, он не хочет вмешиваться в "любые спекуляции".
"Это рано. Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации, пока это расследование продолжается, мы не будем вмешиваться. Расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" проводит федеральная прокуратура в Карлсруэ", — сказал Бюхнер.
Он отметил, что, несмотря ни на что, Германия будет оказывать долгосрочную поддержку Украине в войне против оккупантов.
Ранее журнал Spiegel опубликовал расследование, в котором сказано, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный якобы руководил операцией украинского спецназа по подрыву в Балтийском море газопроводов "Северный поток".
Министр обороны Алексей Резников назвал эту информацию "бредом".
- 26 сентября 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы.
- Прокуратура Швеции рассчитывает до осени 2023 года установить ответственных за диверсию на газопроводах.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
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