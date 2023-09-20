Швеція сподівається завершити розслідування підриву Північних потоків до кінця 2023 року
Шведські слідчі розраховують завершити розслідування диверсії на балтійських газопроводах Nord Stream до кінця 2023 року. Про це повідомив керівник слідчої групи Матс Люнгквіст.
"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але ще багато потрібно зробити, і у найближчі чотири тижні новин не буде", – сказав Люнгквіст.
У червні 2023 року Люнгквіст повідомляв, хоч і без подробиць, що обговорював хід слідства з представниками прокуратури Німеччини. Тоді він висловлював надію, що розслідування може бути завершено не пізніше осені.
Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
- The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах Північний потік у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
- У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
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