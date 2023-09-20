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Швеція сподівається завершити розслідування підриву Північних потоків до кінця 2023 року

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20.09.2023, 17:21
Швеція сподівається завершити розслідування підриву Північних потоків до кінця 2023 року - Фото
Витік газу зі зруйнованого Північного потоку (фото – скріншот із відео армії Швеції)

Шведські слідчі розраховують завершити розслідування диверсії на балтійських газопроводах Nord Stream до кінця 2023 року. Про це повідомив керівник слідчої групи Матс Люнгквіст.

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"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але ще багато потрібно зробити, і у найближчі чотири тижні новин не буде", – сказав Люнгквіст.

У червні 2023 року Люнгквіст повідомляв, хоч і без подробиць, що обговорював хід слідства з представниками прокуратури Німеччини. Тоді він висловлював надію, що розслідування може бути завершено не пізніше осені.

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

  • The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах Північний потік у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
  • У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

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Сергій Бережний
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