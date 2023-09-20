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Швеция надеется завершить расследование подрыва Северных потоков к концу 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 17:21
Швеция надеется завершить расследование подрыва Северных потоков к концу 2023 года - Фото
Утечка газа из разрушенного Северного потока (фото – скриншот с видео армии Швеции)

Шведские следователи рассчитывают завершить расследование диверсии на балтийских газопроводах Nord Stream до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель следственной группы Матс Люнгквист.

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"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но еще многое предстоит сделать, и в ближайшие четыре недели новостей не будет", — сказал Люнгквист.

В июне 2023 года Люнгквист сообщал, хотя и без подробностей, что обсуждал ход следствия с представителями прокуратуры Германии. Тогда он высказывал надежду, что расследование может быть завершено не позднее осени.  

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают установленным, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследования, чтобы установить ответственных.

  • The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
  • В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.  

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Сергей Бережной
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расследованиесеверный потокшвециядиверсияnord streamМатс Люнгквист
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