Новые имена "украинцев": расследование немецких СМИ в годовщину подрыва Северных потоков

Немецкие издания ARD, Süddeutscher Zeitung и Zeit опубликовали собственное расследование диверсии на балтийских газопроводах Nord Stream в годовщину атак. В материале говорится, что власти Германии выявили нескольких подозреваемых – все они родом из Украины, но большинство отрицают свою причастность.

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Немецкие журналисты побывали в Германии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше и Украине и выявили людей, которых следствие Германии считает подозреваемыми.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на очевидцев, год назад несколько мужчин и женщина отплыли из немецкого города Росток на парусной яхте "Андромеда". Эта яхта является "самой горячей зацепкой" в ​​уголовном деле, пишут журналисты. Примерно через две недели произошли взрывы, разрушившие газопроводы.

По данным СМИ, за "Андромеду" заплатили через польскую подставную компанию Feeria Lwowa, которая практически не ведет никакой коммерческой деятельности.

В расследовании сказано, что за этой компанией якобы стоит украинский бизнесмен Рустем А., о чем свидетельствуют в том числе некие украинские судебные документы.

"Когда журналисты выследили украинца в Киеве и спросили его о его возможной роли в атаках на Северный поток, Рустем А. отказался от комментариев", – сообщают СМИ.

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Также, по данным журналистов, появилась новая информация об аренде яхты – немецкие следователи предполагают, что письмо об аренде было отправлено с аккаунта Gmail украинца, которого сейчас считают подозреваемым. Он якобы работает в компании, которая также получает заказы от украинского государства.

"Максим Б., видимо, занимается организацией морских услуг. Однако он опроверг обвинения в телефонном разговоре с журналистами", – сказано в материале.

Чтобы арендовать яхту, украинец якобы отправил по электронной почте немецкой чартерной компании копии двух поддельных паспортов: румынского и болгарского. По версии немецких следователей, на фотографии в румынском паспорте, выданном на имя Штефана Марка, изображен украинец Валерий К.

Журналисты поговорили с братом и бабушкой украинца в Днепре, и бабушка рассказала, что он сейчас на фронте и редко разговаривает по телефону. Его брат сказал, что он давно не был дома.

Немецкие следователи не исключают, что личные данные Валерия К. были украдены.

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В расследовании говорится, что при аренде "Андромеды" была отправлена ​​копия болгарского паспорта на имя Михаила Попова – вероятно, тоже несуществующей личности. Этот подозреваемый, предполагаемый капитан парусной яхты, по данным расследования, был зарегистрирован местной береговой охраной как член экипажа во время остановки в польском городе Кольберг.

По данным немецких следователей, члены экипажа "Андромеды" пользовались мобильными телефонами, и эти телефоны удалось отследить в Украине после терактов.

По новым данный расследования, "Андромеда" сделала остановку в шведском порту Сандхамн незадолго до взрывов (ранее было известно только об остановках в Дании и Польше). Очевидец утверждает, что видел на борту пятерых мужчин и одну женщину. Он сказал, что это были двое из мужчин были "в стиле милитари", а также "миниатюрная брюнетка".

Немецкий генпрокурор Петер Франк на прошлой неделе сообщил, что пока что не удалось идентифицировать экипаж "Андромеды". Предполагается, что к трубопроводам были прикреплены взрывные устройства профессиональных водолазов.

Хотя немецкие следователи предполагают, что для преступления использовалась "Андромеда", Польша опровергает это.

Представитель служб безопасности Польши Станислав Жарын прокомментировал журналистам: "Мы не обнаружили никаких следов причастности этой яхты к событиям".

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают установленным, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследования, чтобы установить ответственных.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

В Швеции рассчитывают завершить расследование до конца 2023 года.

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