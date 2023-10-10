Польша предоставила доказательства причастности России к подрыву Северных потоков – Zeit

Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах Северный и Северный поток-2, но немецкие власти скептически относятся к этой информации. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

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Недавно польские спецслужбы направили Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты "Андромеда", которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, находившихся на яхте некоторое время и, как утверждается, имевших российское гражданство.

Издание отмечает, что именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на Северные потоки 26 сентября 2022 года.

По данным Гданьской прокуратуры, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж "Андромеды" во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Сообщается, что мужчины предъявили болгарские документы, очевидно, поддельные, говорится в сообщении прокуратуры. Один из мужчин – вероятно, капитан яхты – представился "Михаилом Поповым".

Польская разведка считает, что ей известны настоящие лица этих людей и предполагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Zeit добавляет, что в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство с самого начала публично подозревало Россию в совершении преступления.

"Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины", – пишут журналисты.

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают, что взрывы были умышленными и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

В Швеции рассчитывают завершить расследование до конца 2023 года.

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