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Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 13:52
Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото - Фото
Фото: EPA

В Германии проходят крупнейшие в истории НАТО учения Военно-воздушных сил стран-союзниц. Об этом сообщает НАТО.

Как отмечается, в развертывании Военно-воздушных сил стран-членов НАТО Air Defender 23 участвуют 25 стран, 10 000 человек личного состава, 250 самолетов.

Учения проводятся на четырех объектах в Германии, а также на одном в Нидерландах и на одном в Чехии.

Бундесвер показал фото с первого дня учений.

Греческий F-16 дислоцируется в Лехфельде на Air Defender 23.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

В 62-й воздушно-транспортной эскадрилье в Вунсторфе американские C-130 Hercules взлетают и приземляются вместе с A400M.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

A400M – флагман ВВС для крупнейших учений по развертыванию в истории НАТО.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Прелюдия к учениям Air Defender 2023: международное формирование над северной Германией, состоящее из немецкого A400M, двух американских F-15, двух американских F-35, двух немецких истребителей Eurofighter и двух немецких Tornado.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

В первый день Air Defender состоялись групповые полеты: здесь вместе летают восемь истребителей, A400M и B1.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Американские C-130, два A-10, два F-18, два польских F-16, два итальянских Eurofighter и позади них B-1 летят строем в день открытия Air Defender 23.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

База Хон – одна из взлетно-посадочных площадок для самолетов во время Air Defender 23. Среди прочего там размещены американские F-18.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

A-10 Thunderbolt II: во время Air Defeneder американские самолеты берут на себя роль непосредственной авиационной поддержки.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Командир 51-й тактической авиабазы Иммельманн полковник Йорг Шредер поясняет, что его подразделение вместе с площадками Хона и Кроппа может вместить более 70 истребителей.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Четыре истребителя Tornado из 33-й и 51-й тактических эскадрилий Иммельманн возвращаются в Германию с миссии по борьбе с ИГИЛ за границей. Для участия в Air Defender запланировано 16 Tornado.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото

Во время тренировочного полета над Балтийским морем A400M запускает тепловые ловушки.

Air Defender 23. Как проходят крупнейшие в истории учения Военно-воздушных сил НАТО – фото
  • 15 июня в Брюсселе состоится 13-я встреча глав Минобороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн", главной темой обсуждения которой станет создание "коалиции истребителей".

Читайте также: Демонстрация силы перед Россией. В Европе начались крупнейшие учения военной авиации НАТО

Наталья Медведева
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натоученияавиация
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