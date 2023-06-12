Резников о новом "Рамштайне": Поедут представители Воздушных сил. Главный вопрос — F-16
Министр обороны Алексей Резников заявил, что ключевой темой следующего заседания союзников Украины в формате "Рамштайн" 15 июня станет западная авиация.
"Это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран", — заявил министр.
Резников отметил, что в украинскую делегацию войдут представители Воздушных сил — командующий ВС Николай Олещук выделил ответственных офицеров, которые будут курировать подготовку летчиков и вопросы логистики.
Также будет подниматься вопрос противовоздушной обороны, снарядов, амуниции и артиллерии.
"Это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, так и в дружественных приграничных странах", — резюмировал он.
- Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, комментируя итоги Рамштайна-12, выразил надежду, что на 13-м Рамштайне будет больше конкретики об "авиационной коалиции".
- 25 мая, после 12-го заседания в формате "Рамштайн", Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.
- Генерал Милли после Рамштайна-12 заявил, что "эту войну в милитарном плане Россия не выиграет, просто нет".
Читайте также: "Путин думал, мы дадим трещину". Максимальная готовность к F-16: что решил Рамштайн-12
Комментарии