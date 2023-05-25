На Рамштайне согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО – Остин

Во время заседания контактной группы по обороне Украины страны-участницы согласовали планы по обучению украинских летчиков на F-16 и других самолетах. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по окончании встречи.

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Остин отметил, что во время встречи в формате Рамштайн участники заслушали доклад министра обороны Алексея Резникова о ситуации на фронтах и потребностях Украины на несколько месяцев вперед и рассмотрели три основных вопроса.

Стороны обсудили критические нужды Украины на данный момент. А именно – усиление наземной системы противовоздушной обороны.

Участники встречи заявили, что еще раз проверят свои запасы, а США будут заключать контракты с частными компаниями для передачи Украине дополнительных систем ПВО.

На сегодняшнем Рамштайне участники согласовали план обучения украинских летчиков на F-16 и других самолетах.

Остин сообщил, что коалицию по обучению возглавили Дания и Нидерланды. К ней присоединятся Норвегия, Польша и Португалия.

Третьим основным вопросом было обсуждение многолетней поддержки Украины.

Глав Пентагона подчеркнул, что создание предприятий по ремонту военной техники для Украины, – одна из составляющих плана многолетней поддержки.

Перед началом Рамштайна сегодня Остин заявил, что что темой встречи будет передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны.

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