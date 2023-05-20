Немецкий Rheinmetall планирует производить в Украине бронетранспортеры Fuchs

Немецкий концерн Rheinmetall хочет совместно с Укроборонпромом производить в Украине бронетранспортеры Fuchs. Об этом в интервью Bild сообщил президент Rheinmetall Армин Паппергер.

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"Мы начнем там (в Украине. – Ред.) с технического обслуживания и ремонта транспортных средств экстренной помощи и хотим как можно быстрее изготовить бронированные транспортные средства, например бронированные транспортные машины Fuchs", – сказал Паппергер.

Справка. TPz 1 Fuchs (с нем. – "Лис") – немецкий колесный бронетранспортер-амфибия. Минобороны ФРГ приняло его на вооружение в 1979 году. Вместе с американским M113 немецкий Fuchs является основным средством транспортировки пехоты на поле боя. На его основе создано несколько модификаций разного назначения.

По его словам, Украину также интересуют современные боевые танки Panther и БМП Lynx. "Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее оборонной борьбе", – отметил руководитель Rheinmetall.

На вопрос, не боится ли он открывать производство в Украине ввиду продолжающихся ракетных ударов России, Паппергер ответил: "Украина имеет эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются".

3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

Тогда же стало известно, что Укроборонпром и Polska Grupa Zbrojeniowa открыли в Польше хаб для ремонта танков Т-64, в перспективе возможен ремонт танков типа Leopard.

17 мая Укроборонпром заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall.

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