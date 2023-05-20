Немецкий Rheinmetall планирует производить в Украине бронетранспортеры Fuchs
Немецкий концерн Rheinmetall хочет совместно с Укроборонпромом производить в Украине бронетранспортеры Fuchs. Об этом в интервью Bild сообщил президент Rheinmetall Армин Паппергер.
"Мы начнем там (в Украине. – Ред.) с технического обслуживания и ремонта транспортных средств экстренной помощи и хотим как можно быстрее изготовить бронированные транспортные средства, например бронированные транспортные машины Fuchs", – сказал Паппергер.
По его словам, Украину также интересуют современные боевые танки Panther и БМП Lynx. "Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее оборонной борьбе", – отметил руководитель Rheinmetall.
На вопрос, не боится ли он открывать производство в Украине ввиду продолжающихся ракетных ударов России, Паппергер ответил: "Украина имеет эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются".
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