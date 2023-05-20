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Німецький Rheinmetall планує виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 20:32
Німецький Rheinmetall планує виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs - Фото
TPz 1 Fuchs (скриншот з відео)

Німецький концерн Rheinmetall хоче разом з Укроборонпромом виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs. Про це в інтерв'ю Bild повідомив президент Rheinmetall Армін Паппергер.

"Ми почнемо там (в Україні. – Ред.) з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs", — сказав Паппергер.

Довідка. TPz 1 Fuchs (з нім. — "Лис") — німецький колісний бронетранспортер-амфібія. Міноборони ФРН взяло його на озброєння у 1979 році. Разом з американським M113 німецький Fuchs є основним засобом транспортування піхоти на полі бою. На його основі створено декілька модифікацій різного призначення.

За його словами, Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther та БМП Lynx. "Але першим кроком є ​​забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі", – зазначив керівник Rheinmetall.

На запитання, чи не боїться він відкривати виробництво в Україні з огляду на ракетні удари Росії, Паппергер відповів: "Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".

  • 3 квітня Rheinmetall анонсував створення логістичного центру у Румунії неподалік кордону з Україною, щоб ремонтувати та обслуговувати танки та самохідні артилерійські установки.
  • Тоді також стало відомо, що Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa відкрили у Польщі хаб для ремонту танків Т-64, у перспективі можливий ремонт танків типу Leopard.
  • 17 травня Укроборонпром уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall.
Вадим Ребрина
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RheinmetallFuchsPantherLynx
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