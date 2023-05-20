Німецький Rheinmetall планує виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs
Німецький концерн Rheinmetall хоче разом з Укроборонпромом виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs. Про це в інтерв'ю Bild повідомив президент Rheinmetall Армін Паппергер.
"Ми почнемо там (в Україні. – Ред.) з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs", — сказав Паппергер.
За його словами, Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther та БМП Lynx. "Але першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі", – зазначив керівник Rheinmetall.
На запитання, чи не боїться він відкривати виробництво в Україні з огляду на ракетні удари Росії, Паппергер відповів: "Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються".
- 3 квітня Rheinmetall анонсував створення логістичного центру у Румунії неподалік кордону з Україною, щоб ремонтувати та обслуговувати танки та самохідні артилерійські установки.
- Тоді також стало відомо, що Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa відкрили у Польщі хаб для ремонту танків Т-64, у перспективі можливий ремонт танків типу Leopard.
- 17 травня Укроборонпром уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall.
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