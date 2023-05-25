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На Рамштайні погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО – Остін

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25.05.2023, 19:53
На Рамштайні погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО – Остін - Фото
Ллойд Остін (фото: EPA)

Під час засідання контактної групи з оборони України країни-учасниці узгодили плани навчання українських льотчиків на F-16 та інших літаках. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу після закінчення зустрічі.

Остін зазначив, що під час зустрічі у форматі Рамштайн учасники заслухали доповідь міністра оборони Олексія Резнікова про ситуацію на фронтах та потреби України на кілька місяців уперед та розглянули три основні питання.

Сторони обговорили критичні потреби України. А саме – посилення наземної системи протиповітряної оборони.

Учасники зустрічі заявили, що ще раз перевірять свої запаси, а США укладатимуть контракти з приватними компаніями для передачі Україні додаткових систем ППО.

На сьогоднішньому Рамштайні учасники погодили план навчання українських льотчиків на F-16 та інших літаках.

Остін повідомив, що коаліцію з навчання очолили Данія та Нідерланди. До неї приєднаються Норвегія, Польща та Португалія.

Третім основним питанням було обговорення багаторічної підтримки України.

Глава Пентагону підкреслив, що створення підприємств з ремонту військової техніки для України, – одна зі складових плану багаторічної підтримки.

  • Перед початком Рамштайну сьогодні Остін заявив, що темою зустрічі буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони.

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Наталія Медведєва
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