Генерал Милли: Эту войну в милитарном плане Россия не выиграет. Просто нет

Все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам очередного заседания в формате Рамштайн.

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Журналист спросил Милли, каким он сейчас видит окончание российско-украинской войны – удастся ли Украине одержать решающую победу на поле боя, или все завершится за столом переговоров.

Милли в ответ отметил, что любое завершение войны происходит за столом переговоров.

"Эту войну в милитарном плане Россия не выиграет. Просто нет", – заявил генерал США.

Он подчеркнул, что первоначальные стратегические цели России, включая свержение украинского правительства, недостижимы в военном плане, и РФ не сможет этого изменить.

Однако он подчеркнул, что в Украине находятся сотни тысяч российских солдат, что делает стратегическую цель Киева вернуть все временно оккупированные территории маловероятной "в ближайшей перспективе".

По словам Милли, это означает, что бои будут продолжаться, и они будут кровопролитными, а в какой-то момент обе стороны либо договорятся об урегулировании, либо придут к определенному военному решению.

Он заверил, что до этого момента Штаты будут поддерживать Украину.

Перед началом Рамштайна сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что темой встречи будет передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны.

По итогам заседания Остин сообщил, что страны-участницы согласовали планы обучения украинских летчиков на F-16 и других самолетах.

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