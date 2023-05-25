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Генерал Милли: Эту войну в милитарном плане Россия не выиграет. Просто нет

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 20:52
Генерал Милли: Эту войну в милитарном плане Россия не выиграет. Просто нет - Фото
Марк Милли (фото - ЕРА)

Все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам очередного заседания в формате Рамштайн.

Журналист спросил Милли, каким он сейчас видит окончание российско-украинской войны – удастся ли Украине одержать решающую победу на поле боя, или все завершится за столом переговоров.

Милли в ответ отметил, что любое завершение войны происходит за столом переговоров.

"Эту войну в милитарном плане Россия не выиграет. Просто нет", – заявил генерал США.

Он подчеркнул, что первоначальные стратегические цели России, включая свержение украинского правительства, недостижимы в военном плане, и РФ не сможет этого изменить.

Однако он подчеркнул, что в Украине находятся сотни тысяч российских солдат, что делает стратегическую цель Киева вернуть все временно оккупированные территории маловероятной "в ближайшей перспективе".

По словам Милли, это означает, что бои будут продолжаться, и они будут кровопролитными, а в какой-то момент обе стороны либо договорятся об урегулировании, либо придут к определенному военному решению.

Он заверил, что до этого момента Штаты будут поддерживать Украину.

  • Перед началом Рамштайна сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что темой встречи будет передача Украине радаров, снарядов, амуниции и противовоздушной обороны.
  • По итогам заседания Остин сообщил, что страны-участницы согласовали планы обучения украинских летчиков на F-16 и других самолетах.

Читайте также: России придется перейти к переговорам, когда поймет, что стоимость войны превышает выгоду – Милли

Оксана Житнюк
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