Генерал Міллі: Цю війну у мілітарному плані Росія не виграє. Просто ні
Усі стратегічні плани РФ у війні проти України є недосяжними, і країні-агресору вже не вдасться перемогти. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками чергового засідання у форматі Рамштайн.
Журналіст запитав Міллі, яким він наразі бачить закінчення російсько-української війни, – чи вдасться Україні здобути вирішальну перемогу на полі бою, або ж все завершиться за столом переговорів.
Міллі у відповідь наголосив, що будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів.
"Цю війну у мілітарному плані Росія не виграє. Просто ні", – заявив генерал США.
Він наголосив, що початкові стратегічні цілі Росії, включно з поваленням українського є недосяжними у воєнному плані, і РФ не зможе цього змінити.
Однак він наголосив, що в Україні перебувають сотні тисяч російських солдатів, що робить стратегічну мету Києва повернути всі тимчасово окуповані території малоймовірною "в найближчій перспективі".
За словами Міллі, це означає, що бої триватимуть, і вони будуть кровопролитними, а в якийсь момент обидві сторони або домовляться про врегулювання, або прийдуть до певного воєнного рішення.
Він запевнив, що до цього моменту Штати підтримуватимуть Україну.
- Перед початком Рамштайну сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що темою зустрічі буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони.
- За підсумками засідання Остін повідомив, що країни-учасниці узгодили плани навчання українських льотчиків на F-16 та інших літаках.
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