Генерал Міллі: Цю війну у мілітарному плані Росія не виграє. Просто ні

Усі стратегічні плани РФ у війні проти України є недосяжними, і країні-агресору вже не вдасться перемогти. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками чергового засідання у форматі Рамштайн.

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Журналіст запитав Міллі, яким він наразі бачить закінчення російсько-української війни, – чи вдасться Україні здобути вирішальну перемогу на полі бою, або ж все завершиться за столом переговорів.

Міллі у відповідь наголосив, що будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів.

"Цю війну у мілітарному плані Росія не виграє. Просто ні", – заявив генерал США.

Він наголосив, що початкові стратегічні цілі Росії, включно з поваленням українського є недосяжними у воєнному плані, і РФ не зможе цього змінити.

Однак він наголосив, що в Україні перебувають сотні тисяч російських солдатів, що робить стратегічну мету Києва повернути всі тимчасово окуповані території малоймовірною "в найближчій перспективі".

За словами Міллі, це означає, що бої триватимуть, і вони будуть кровопролитними, а в якийсь момент обидві сторони або домовляться про врегулювання, або прийдуть до певного воєнного рішення.

Він запевнив, що до цього моменту Штати підтримуватимуть Україну.

Перед початком Рамштайну сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що темою зустрічі буде передача Україні радарів, снарядів, амуніції та протиповітряної оборони.

За підсумками засідання Остін повідомив, що країни-учасниці узгодили плани навчання українських льотчиків на F-16 та інших літаках.

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