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России придется перейти к переговорам: поймет, что цена войны превышает выгоду – Милли

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 17:55
России придется перейти к переговорам: поймет, что цена войны превышает выгоду – Милли - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российское руководство может прийти к выводам о цене войны против Украины, и это будет побуждать его к переговорам. Об этом он рассказал Foreign Affairs.

По мнению Милли, это осознание необходимости окончания войны со стороны властей РФ может занять несколько месяцев или лет.

"И я думаю, что рациональные люди, как часть российского процесса принятия решений, придут к выводу. Я считаю, в течение месяцев или года, или двух, они придут к выводу, что стоимость превышает выгоду, и это будет время что-то сделать, по крайней мере с точки зрения переговоров", – сказал он.

Генерал предположил, что это время еще могло не наступить. Он отметил, что если российский диктатор Владимир Путин рационален, то ему придется перейти к переговорам.

"Он [Путин] мог бы сделать это сегодня вечером, он мог закончить войну этой ночью. Конечно, у него есть внутренние политические ограничения российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят", – сказал Милли.

Он отметил, что не думает о вероятности достижения политических целей в войне Украиной или Россией в этом году.

"Но я считаю, что россияне очень сильно пострадали. У них много потерь. Их экономике нанесен значительный ущерб. По крайней мере, их сухопутные войска очень пострадали", – сказал он.

  • 21 апреля 2023 года Милли сказал, что российские военные "немотивированны", у них "плохое лидерство, плохой боевой дух".
  • 1 мая Милли и главнокомандующий Залужный провели разговор: обсудили, какие вооружения необходимы ВСУ.

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Артем Джеріпа
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