"Украине нужна Победа". Залужный объяснил Милли, какие вооружения необходимы ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, что Украине нужна победа в войне за свой суверенитет и территориальную целостность против агрессии России. Об этом Залужный написал в Telegram.
"Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта. Ситуация трудная, но контролируемая. Самые яростные бои продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где враг продолжает сосредоточивать свои усилия на ведении наступательных действий", – рассказал главком ВСУ о разговоре с Милли.
Залужный сообщил американскому генералу о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне.
"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – написал главком ВСУ.
Он добавил, что в разговоре с Милли отдельно остановился на теме укомплектования подразделений украинских войск и важности своевременного снабжения Украины вооружением, военной техникой и боеприпасами в достаточном количестве.
"Продолжаем координировать усилия по борьбе с российским агрессором. Украине нужна Победа!", – резюмировал Залужный.
- 25 апреля сообщалось, что в Палату представителей Конгресса США внесен двухпартийный проект резолюции под названием "Победа Украины".
Читайте также: Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе, обсудили ситуацию и планы
Комментарии