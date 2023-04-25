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В Конгресс США внесли проект резолюции о победе Украины и ответственности РФ за агрессию

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 21:27
В Конгресс США внесли проект резолюции о победе Украины и ответственности РФ за агрессию - Фото
Фото - EPA

В Палату представителей Конгресса США внесен двухпартийный проект резолюции под названием "Победа Украины". Об этом сообщает Голос Америки.  

В проекте резолюции "Победа Украины" заявлено, что победой Украины должен считаться возврат под контроль Киева всей территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

"Политика США заключается в том, чтобы Украина одержала победу над вторжением и восстановила международно признанные границы с 1991 года", – утверждается в проекте.

В нем также зафиксировано, что "мир, который принесет победа Украины, должен быть обеспечен интеграцией Украины в НАТО и другие евроатлантические институты", и что США "должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Российская Федерация выплатит Украине репарации, а мировое сообщество будет помогать отстроить Украину".

Резолюция требует, чтобы руководители РФ были "привлечены к ответственности за эту захватническую войну" и восстановлена справедливость "в отношении жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения".

Авторами проекта стали глава Хельсинкской комиссии Конгресса республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

  • 17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от обеих партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.
  • 18 апреля президент Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.
Сергій Бережний
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