Зеленский обсудил со спикером Конгресса США помощь Украине и санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, поблагодарил его за устойчивую двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе, рассказал о положении на фронте и о потребности ВСУ в бронетехнике, дальнобойных средствах поражения, ПВО и авиации.

Президент заверил, что Украина "готова отчитываться о каждом долларе американской помощи".

Еще одной темой разговора стало усиление санкционного давления на Россию и снижение потолка цены на нефть и газ из РФ.

В октябре 2022 года во время парламентской предвыборной кампании Маккарти заявлял, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине, если получат контроль над Палатой представителей.

Как лидер республиканского большинства в Палате представителей Маккарти был избран новым спикером, но из-за противоречий во фракции для этого понадобилось рекордные 15 голосований.

17 февраля 2023 года Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", которая требовала прекратить военную помощь.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.