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Зеленский обсудил со спикером Конгресса США помощь Украине и санкции против РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 21:57
Зеленский обсудил со спикером Конгресса США помощь Украине и санкции против РФ - Фото
Кевин Маккарти (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.

Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, поблагодарил его за устойчивую двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе, рассказал о положении на фронте и о потребности ВСУ в бронетехнике, дальнобойных средствах поражения, ПВО и авиации.

Президент заверил, что Украина "готова отчитываться о каждом долларе американской помощи".

Еще одной темой разговора стало усиление санкционного давления на Россию и снижение потолка цены на нефть и газ из РФ. 

  • В октябре 2022 года во время парламентской предвыборной кампании Маккарти заявлял, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине, если получат контроль над Палатой представителей.
  • Как лидер республиканского большинства в Палате представителей Маккарти был избран новым спикером, но из-за противоречий во фракции для этого понадобилось рекордные 15 голосований. 
  • 17 февраля 2023 года Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", которая требовала прекратить военную помощь.
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский санкции конгресс сша военная помощь Кевин МакКарти
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