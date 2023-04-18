Зеленский обсудил со спикером Конгресса США помощь Украине и санкции против РФ
18.04.2023, 21:57
Кевин Маккарти (Фото - EPA)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.
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Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину, поблагодарил его за устойчивую двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе, рассказал о положении на фронте и о потребности ВСУ в бронетехнике, дальнобойных средствах поражения, ПВО и авиации.
Президент заверил, что Украина "готова отчитываться о каждом долларе американской помощи".
Еще одной темой разговора стало усиление санкционного давления на Россию и снижение потолка цены на нефть и газ из РФ.
- В октябре 2022 года во время парламентской предвыборной кампании Маккарти заявлял, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине, если получат контроль над Палатой представителей.
- Как лидер республиканского большинства в Палате представителей Маккарти был избран новым спикером, но из-за противоречий во фракции для этого понадобилось рекордные 15 голосований.
- 17 февраля 2023 года Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", которая требовала прекратить военную помощь.
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