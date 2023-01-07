Республиканец Маккарти стал спикером Палаты представителей. Его поздравили Байден и Трамп
Конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти избран новым спикером Палаты представителей США после 15 голосований. Об этом сообщил канал CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Маккарти получил 216 голосов против 212, которые набрал представитель Демократической партии Хаким Джеффрис. Новый спикер ранее был лидером республиканского меньшинства в Палате представителей.
Он уже пообещал начать многочисленные расследования в отношении президента США Джо Байдена и его администрации.
Теперь Палата представителей может приступить к остальным своим делам, включая приведение к присяге вновь избранных членов.
Байден уже поздравил Маккарти с победой и заявил, что он готов работать с республиканцами.
"Избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной. Теперь, когда было принято решение о руководстве Палаты представителей, пришло время начать этот процесс", — сказал Байден.
Также Маккарти получил поздравление от 45-го президента США Дональда Трампа, который поддерживал его избрание.
- Маккарти перед ноябрьскими выборами в Конгресс высказался против "безлимитного чека" для Украины, хоть и выступает за поддержку.
Читайте также: Разбор | "Закат эпохи Трампа". Раскол республиканцев в Конгрессе США: есть ли риски для Украины
Комментарии