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Республиканец Маккарти стал спикером Палаты представителей. Его поздравили Байден и Трамп

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 08:20
Республиканец Маккарти стал спикером Палаты представителей. Его поздравили Байден и Трамп - Фото
Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Конгрессмен от Республиканской партии Кевин Маккарти избран новым спикером Палаты представителей США после 15 голосований. Об этом сообщил канал CNN.

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Маккарти получил 216 голосов против 212, которые набрал представитель Демократической партии Хаким Джеффрис. Новый спикер ранее был лидером республиканского меньшинства в Палате представителей. 

Он уже пообещал начать многочисленные расследования в отношении президента США Джо Байдена и его администрации.

Теперь Палата представителей может приступить к остальным своим делам, включая приведение к присяге вновь избранных членов.

Байден уже поздравил Маккарти с победой и заявил, что он готов работать с республиканцами. 

"Избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной. Теперь, когда было принято решение о руководстве Палаты представителей, пришло время начать этот процесс", — сказал Байден.

Также Маккарти получил поздравление от 45-го президента США Дональда Трампа, который поддерживал его избрание. 

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Дмитро Гриниченко
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