Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе, обсудили ситуацию и планы
30.04.2023, 19:34
Валений Залужный и Кристофер Каволи (Фото - Telegram Головнокомандувач ЗСУ)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совещание с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщил в Telegram.
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Залужный сообщил, что рассказал командующему силами НАТО об оперативной обстановке на фронте, обсудил с ним возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий.
Отдельной темой обсуждения были поставки боеприпасов и техники, а также обучение украинских военных. Залужный "указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны".
"Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", – написал Главком.
Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку и помощь.
- 27 апреля Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли о ситуации на фронте и нуждах Сил обороны.
- 30 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, поэтому Чехия с союзниками будут искать способы увеличить их поставки.
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