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Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе, обсудили ситуацию и планы

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 19:34
Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе, обсудили ситуацию и планы - Фото
Валений Залужный и Кристофер Каволи (Фото - Telegram Головнокомандувач ЗСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совещание с командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщил в Telegram.

Залужный сообщил, что рассказал командующему силами НАТО об оперативной обстановке на фронте, обсудил с ним возможные сценарии, существующие угрозы и планы действий. 

Отдельной темой обсуждения были поставки боеприпасов и техники, а также обучение украинских военных. Залужный "указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны".

"Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", – написал Главком.

Он также поблагодарил союзников Украины за поддержку и помощь.

Антонио Агуто, Кристофер Каволи, Валерий Залужный, Михаил Бродский, Александр Павлюк (Фото – Telegram Головнокомандувач ЗСУ)
Сергій Бережний
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Кристофер Каволи Валерий Залужный нато
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