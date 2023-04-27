Залужный рассказал Милли о подготовке наступления. Сказал: Главное — оружие и боеприпасы
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли, рассказав ему о ситуации на фронте и нуждах Сил обороны. Об этом сообщили в Офисе президента.
Во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США главком рассказал коллеге об актуальной ситуации на поле боя и возможных действиях российских оккупантов.
Отдельно он остановился на мерах, которые предпринимают ВСУ для освобождения украинских территорий.
Залужный акцентировал на важности военной помощи Украине, в частности — необходимости поставок вооружений и боеприпасов.
Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist
Комментарии