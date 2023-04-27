Залужный рассказал Милли о подготовке наступления. Сказал: Главное — оружие и боеприпасы

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли, рассказав ему о ситуации на фронте и нуждах Сил обороны. Об этом сообщили в Офисе президента.

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Во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США главком рассказал коллеге об актуальной ситуации на поле боя и возможных действиях российских оккупантов.

Отдельно он остановился на мерах, которые предпринимают ВСУ для освобождения украинских территорий.

Залужный акцентировал на важности военной помощи Украине, в частности — необходимости поставок вооружений и боеприпасов.

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

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Дмитро Гриниченко

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