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Залужный рассказал Милли о подготовке наступления. Сказал: Главное — оружие и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 12:37
Залужный рассказал Милли о подготовке наступления. Сказал: Главное — оружие и боеприпасы - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли, рассказав ему о ситуации на фронте и нуждах Сил обороны. Об этом сообщили в Офисе президента. 

Во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США главком рассказал коллеге об актуальной ситуации на поле боя и возможных действиях российских оккупантов.

Отдельно он остановился на мерах, которые предпринимают ВСУ для освобождения украинских территорий.

Залужный акцентировал на важности военной помощи Украине, в частности — необходимости поставок вооружений и боеприпасов. 

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
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война наступление Валерий Залужный военная помощь Марк Милли
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