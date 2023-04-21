Генерал Милли: У россиян нехватка мотивации, лидерства и боевого духа

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские военные "немотивированы", у них "плохое лидерство, плохой боевой дух". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания в формате "Рамштайн".

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"Россия продолжает платить огромную цену за свою войну, которая является войной выбора. Их военные немотивированы, потому что они не борются за свою территорию. У них плохое лидерство, плохой боевой дух, также оставляет желать лучшего дисциплина", – сказал он.

Также Милли обратил внимание на то, что российские власти обманывают своих граждан, умалчивая просчеты в координации боевых действий против Украины.

Кроме того, он отметил, что большое количество российских мужчин покидают территорию РФ, чтобы избежать мобилизации.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Киев ожидает от союзников усиления украинской ПВО, в частности продвижения в вопросе предоставления западных истребителей.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам Рамштайна сказал, что участники встречи решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

В вопросе укрепления контроля Украины над ее воздушным пространством решено сосредоточиться на усилении системы противовоздушной обороны, а не на подготовке пилотов для F-16, что заняло бы больше времени, заявил по итогам Рамштайна Милли.

Он также сказал, что в ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.

Вадим Ребрина

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