Генерал Милли: У россиян нехватка мотивации, лидерства и боевого духа
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские военные "немотивированы", у них "плохое лидерство, плохой боевой дух". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания в формате "Рамштайн".
"Россия продолжает платить огромную цену за свою войну, которая является войной выбора. Их военные немотивированы, потому что они не борются за свою территорию. У них плохое лидерство, плохой боевой дух, также оставляет желать лучшего дисциплина", – сказал он.
Также Милли обратил внимание на то, что российские власти обманывают своих граждан, умалчивая просчеты в координации боевых действий против Украины.
Кроме того, он отметил, что большое количество российских мужчин покидают территорию РФ, чтобы избежать мобилизации.
- По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Киев ожидает от союзников усиления украинской ПВО, в частности продвижения в вопросе предоставления западных истребителей.
- Министр обороны США Ллойд Остин по итогам Рамштайна сказал, что участники встречи решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".
- В вопросе укрепления контроля Украины над ее воздушным пространством решено сосредоточиться на усилении системы противовоздушной обороны, а не на подготовке пилотов для F-16, что заняло бы больше времени, заявил по итогам Рамштайна Милли.
- Он также сказал, что в ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.
Комментарии