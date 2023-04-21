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Оружие, которое поступит в ближайшие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя – Остин

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 18:14
Оружие, которое поступит в ближайшие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя – Остин - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Участники встречи в формате Рамштайн (более 50 стран) решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя". Об этом на брифинге по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин.

"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем в следующие месяцы,  поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал он.

Остин отметил "исключительную мощь и храбрость" ВСУ, которые "не перестают удивлять".

"Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.

По его словам, представители Евросоюза выдвинули предложение по ускорению производства и поставок боеприпасов для Украины.

  • 20 апреля накануне "Рамштайна" в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Киев ожидает от союзников усиления украинского ПВО, в частности продвижения в вопросе предоставления западных истребителей.
Вадим Ребрина
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пво рамштайн Ллойд Остин
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