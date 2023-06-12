Резніков про новий "Рамштайн": Поїдуть представники Повітряних сил. Головне питання — F-16

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ключовою темою наступного засідання союзників України у форматі "Рамштайн" 15 червня стане західна авіація.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, насамперед Україна очікує на продовження стабільної підтримки західних країн. На засіданні детально обговорюватимуть "авіаційну коаліцію" — це підготовка пілотів, техніків та інженерів, які обслуговуватимуть літаки.

"Це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції", — заявив міністр.

Резніков зазначив, що в українську делегацію увійдуть представники Повітряних сил — командувач ЗС Микола Олещук виділив відповідальних офіцерів, які займатимуться підготовкою льотчиків та питаннями логістики.

Також порушуватиметься питання протиповітряної оборони, снарядів, амуніції та артилерії.

"Це війна ресурсів. Ресурсів — означає не тільки зброї, а й здібностей її ремонтувати, обслуговувати. Тому важливими для нас питаннями є відкриття хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, так і в дружніх прикордонних країнах", — резюмував він.

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, коментуючи підсумки Рамштайну-12, висловив надію, що на 13-му Рамштайні буде більше конкретики щодо "авіаційної коаліції".

25 травня, після 12-го засідання у форматі "Рамштайн", Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.

Генерал Міллі після Рамштайну-12 заявив, що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє, просто ні".

Читайте також: "Путін думав, ми дамо тріщину". Максимальна готовність до F-16: що вирішив Рамштайн-12

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.