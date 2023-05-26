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Рамштайн-13 буде орієнтовно через три тижні, у Резнікова чекають більше деталей щодо F-16

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:55
Рамштайн-13 буде орієнтовно через три тижні, у Резнікова чекають більше деталей щодо F-16 - Фото
Зустріч на авіабазі Рамштайн (Фото - EPA)

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться орієнтовно за три тижні, і тоді буде більше конкретики щодо "авіаційної коаліції". Про це написав позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, коментуючи підсумки Рамштайну-12.

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Копитько зазначив, що зараз "починає обростати конкретикою" тема західних літаків для України. Зокрема, Данія та Нідерланди взяли на себе лідерство щодо координації підготовки.

"Наступний Рамштайн орієнтовно через три тижні. На цей час має бути більше деталей", – написав радник глави Міноборони.

За його словами, окрім "коаліції F-16", низка країн, які не мають таких винищувачів, запропонує українським пілотам базову перепідготовку.

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"Ще частина країн зможе взяти участь у фінансовій підтримці процесу навчання. Бо авіація – справа недешева", – зазначив радник Резнікова.

На тлі цього Копитько відзначив Данію, яка "не так часто звучить публічно, але робить для України дуже багато" – і як координатор, і вкладаючись ресурсами.

Копитько вважає, що ключова фраза Рамштайну-12 – long as it takes. Партнери пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Загалом, все рухається без якогось феєрверка емоцій, але невідворотно. Росіяни напевно, як мінімум, в загальних рисах розуміють устрій цього процесу. Вони повинні були усвідомити, що as long as it takes – це гасло, яке вже підкріплене серйозними зобов'язаннями на коротку та середню перспективу. Хорошого рішення для них у цій ситуації немає", – вважає радник глави Міноборони.

Саме тому, на його думку, зараз йде "прокачування" тези "негайний мир в обмін на захоплені території" із можливістю торгу.

  • 25 травня, після 12-го засідання у форматі "Рамштайн", голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.
  • Генерал Міллі після Рамштайну-12 заявив, що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє, просто ні".

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Оксана Житнюк
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