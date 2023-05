Рамштайн-13 будет ориентировочно через три недели, у Резникова ждут больше деталей по F-16

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится ориентировочно через три недели, и тогда будет больше конкретики по поводу "авиационной коалиции". Об этом написал внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, комментируя итоги Рамштайна-12.

Копытько отметил, что сейчас "начинает обрастать конкретикой" тема западных самолетов для Украины. В частности, Дания и Нидерланды взяли на себя лидерство по координации подготовки.

"Следующий Рамштайн ориентировочно через три недели. К этому времени должно быть больше деталей", — написал советник главы Минобороны.

По его словам, помимо "коалиции F-16", ряд стран, у которых нет таких истребителей, предложит украинским пилотам базовую переподготовку.

"Еще часть стран сможет поучаствовать в финансовой поддержке процесса обучения. Ибо авиация – дело недешевое", — отметил советник Резникова.

На этом фоне Копытько отметил Данию, которая "не так часто звучит публично, но делает для Украины очень много" – и как координатор, и вкладываясь ресурсами.

Копытько считает, что ключевая фраза Рамштайна-12 – as long as it takes. Партнеры пообещали поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"В общем, все движется без какого-то фейерверка эмоций, но неотвратимо. Россияне наверняка, как минимум, в общих чертах понимают устройство этого процесса. Они должны были осознать, что as long as it takes – это лозунг, который уже подкреплён серьезными обязательствами на короткую и среднюю перспективу. Хорошего решения для них в этой ситуации нет", — считает советник главы Минобороны.

Именно поэтому, по его мнению, сейчас идет "прокачка" тезиса "немедленный мир в обмен на захваченные территории" с возможностью торга.

25 мая, после 12-го заседания в формате "Рамштайн", глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.

Генерал Милли после Рамштайна-12 заявил, что "эту войну в милитарном плане Россия не выиграет, просто нет".

