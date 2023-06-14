Air Defender 23. Як проходять найбільші в історії навчання Військово-повітряних сил НАТО – фото

У Німеччині відбуваються найбільші в історії НАТО навчання Військово-повітряних сил країн-союзниць. Про це повідомляє НАТО.

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Як зазначається, у розгортанні Військово-повітряних сил країн-членів НАТО Air Defender 23 беруть участь 25 країн, 10 000 людей особового складу, 250 літаків.

Навчання проводяться на чотирьох об'єктах у Німеччині, а також на одному в Нідерландах та на одному в Чехії.

Бундесвер показав фото з першого дня навчань.

Грецький F-16 дислокується в Лехфельді на Air Defender 23.

У 62-й повітряно-транспортній ескадрильї у Вунсторфі американські C-130 Hercules злітають і приземляються разом з A400M.

A400M – флагман ВПС для найбільших навчань із розгортання в історії НАТО.

Прелюдія до навчань Air Defender 2023: міжнародне формування над північною Німеччиною, що складається з німецького A400M, двох американських F-15, двох американських F-35, двох німецьких винищувачів Eurofighter та двох німецьких Tornado.

У перший день Air Defender відбулися групові польоти: тут разом літають вісім винищувачів, A400M та B1.

Американські C-130, два A-10, два F-18, два польських F-16, два італійських Eurofighter і позаду них B-1 летять строєм у день відкриття Air Defender 23.

База Хон – один зі злітно-посадкових майданчиків для літаків під час Air Defender 23. Серед іншого там розміщені американські F-18.

A-10 Thunderbolt II: під час Air Defeneder американські літаки беруть на себе роль безпосередньої авіаційної підтримки.

Командир 51-ї тактичної авіабази Іммельманн полковник Йорг Шредер пояснює, що його підрозділ разом із майданчиками Хона та Кроппа може вмістити понад 70 винищувачів.

Чотири винищувачі Tornado з 33-ї та 51-ї тактичних ескадрилій Іммельманн повертаються до Німеччини з місії щодо боротьби з ІДІЛ за кордоном. Для участі у Air Defender заплановано 16 Tornado.

Під час польоту над Балтійським морем A400M запускає теплові пастки.

15 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів".

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