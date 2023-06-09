У Пентагоні анонсували Рамштайн-13. На порядку денному – коаліція винищувачів
16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі Рамштайн, головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів". Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.
За його словами, глава Міноборони США Ллойд Остін 15 червня має зустрітися з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі у Європі.
16 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО.
Відповідаючи на запитання, які теми планують обговорити союзники України на 13-му Рамштайні, Райдер сказав: "Створення коаліції бойових літаків".
Більше деталей він пообіцяв вже на зустрічі.
Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, коментуючи підсумки Рамштайну-12, висловив надію, що на 13-му Рамштайні буде більше конкретики щодо "авіаційної коаліції".
- 25 травня, після 12-го засідання у форматі Рамштайн, Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.
- Генерал Міллі після Рамштайну-12 заявив, що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє, просто ні".
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