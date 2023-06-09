У Пентагоні анонсували Рамштайн-13. На порядку денному – коаліція винищувачів

16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі Рамштайн, головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів". Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

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За його словами, глава Міноборони США Ллойд Остін 15 червня має зустрітися з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі у Європі.

16 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Відповідаючи на запитання, які теми планують обговорити союзники України на 13-му Рамштайні, Райдер сказав: "Створення коаліції бойових літаків".

Більше деталей він пообіцяв вже на зустрічі.

Позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, коментуючи підсумки Рамштайну-12, висловив надію, що на 13-му Рамштайні буде більше конкретики щодо "авіаційної коаліції".

25 травня, після 12-го засідання у форматі Рамштайн, Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.

Генерал Міллі після Рамштайну-12 заявив, що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє, просто ні".

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