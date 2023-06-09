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В Пентагоне анонсировали Рамштайн-13. На повестке дня – коалиция истребителей

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 09:58
В Пентагоне анонсировали Рамштайн-13. На повестке дня – коалиция истребителей - Фото
Патрик Райдер (Фото: Пентагон)

16 июня в Брюсселе состоится 13-я встреча глав Минобороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн, главной темой обсуждения которой станет создание "коалиции истребителей". Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин 15 июня должен встретиться с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в Европе.

16 июня состоится встреча министров обороны стран НАТО.

Отвечая на вопрос, какие темы планируют обсудить союзники Украины на 13-м Рамштайне, Райдер сказал: "Создание коалиции боевых самолетов".

Больше деталей он пообещал на встрече.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, комментируя итоги Рамштайна-12, выразил надежду, что на 13-м Рамштайне будет больше конкретики об "авиационной коалиции".

  • 25 мая, после 12-го заседания в формате Рамштайн, Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.
  • Генерал Милли после Рамштайна-12 заявил, что "эту войну в милитарном плане Россия не выиграет, просто нет".

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Милана Головань
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