В Пентагоне анонсировали Рамштайн-13. На повестке дня – коалиция истребителей

16 июня в Брюсселе состоится 13-я встреча глав Минобороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн, главной темой обсуждения которой станет создание "коалиции истребителей". Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

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По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин 15 июня должен встретиться с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в Европе.

16 июня состоится встреча министров обороны стран НАТО.

Отвечая на вопрос, какие темы планируют обсудить союзники Украины на 13-м Рамштайне, Райдер сказал: "Создание коалиции боевых самолетов".

Больше деталей он пообещал на встрече.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, комментируя итоги Рамштайна-12, выразил надежду, что на 13-м Рамштайне будет больше конкретики об "авиационной коалиции".

25 мая, после 12-го заседания в формате Рамштайн, Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.

Генерал Милли после Рамштайна-12 заявил, что "эту войну в милитарном плане Россия не выиграет, просто нет".

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