Демонстрація сили перед Росією. У Європі розпочалися найбільші навчання військової авіації НАТО
Починаючи з 12 червня, протягом майже двох тижнів повітряний простір над Німеччиною буде заповнений військовими літаками – НАТО проводить свої найбільші повітряні навчання. Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, найбільші повітряні навчання військової авіації в історії НАТО стануть демонстрацією сили на тлі війни Росії проти України.
У навчаннях Air Defender 23 беруть участь понад 20 країн-партнерів та близько 250 літаків, зокрема F-35 американського та голландського виробництва Lockheed Martin, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники у повітрі та навіть транспортні авіаносці Повітряних сил Японії.
Навчання проводяться на чотирьох об'єктах у Німеччині, а також на одному в Нідерландах та на одному в Чехії.
Навчання покликані перевірити здатність Військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.
За заявою НАТО, райони навчань використовуватимуться до чотирьох годин на день у різний час та будуть закриті для цивільного повітряного руху.
Як зазначається, навчання проводяться в той час, коли НАТО планує масштабнішу розбудову своєї оборони.
Альянс планує створити нову модель збройних сил, яка приведе у стан підвищеної бойової готовності близько 300 000 військовослужбовців, а також створить можливості збільшення бойових груп на східному фланзі до бригад.
На тлі ракетних ударів Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України для країн НАТО нового значення набула протиповітряна оборона.
- 15 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів".
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