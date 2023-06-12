Демонстрація сили перед Росією. У Європі розпочалися найбільші навчання військової авіації НАТО

Починаючи з 12 червня, протягом майже двох тижнів повітряний простір над Німеччиною буде заповнений військовими літаками – НАТО проводить свої найбільші повітряні навчання. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як зазначається, найбільші повітряні навчання військової авіації в історії НАТО стануть демонстрацією сили на тлі війни Росії проти України.

У навчаннях Air Defender 23 беруть участь понад 20 країн-партнерів та близько 250 літаків, зокрема F-35 американського та голландського виробництва Lockheed Martin, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники у повітрі та навіть транспортні авіаносці Повітряних сил Японії.

Навчання проводяться на чотирьох об'єктах у Німеччині, а також на одному в Нідерландах та на одному в Чехії.

Навчання покликані перевірити здатність Військово-повітряних сил реагувати на кризу в Європі на тлі загострення напруженості у відносинах із Росією.

За заявою НАТО, райони навчань використовуватимуться до чотирьох годин на день у різний час та будуть закриті для цивільного повітряного руху.

Як зазначається, навчання проводяться в той час, коли НАТО планує масштабнішу розбудову своєї оборони.

Альянс планує створити нову модель збройних сил, яка приведе у стан підвищеної бойової готовності близько 300 000 військовослужбовців, а також створить можливості збільшення бойових груп на східному фланзі до бригад.

На тлі ракетних ударів Росії по цивільній та критичній інфраструктурі України для країн НАТО нового значення набула протиповітряна оборона.

15 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", головною темою обговорення якої стане створення "коаліції винищувачів".

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