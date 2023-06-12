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Демонстрация силы перед Россией. В Европе начались крупнейшие учения военной авиации НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 10:23
Демонстрация силы перед Россией. В Европе начались крупнейшие учения военной авиации НАТО - Фото
Учения НАТО Air Defender 23 (Фото: EPA)

Начиная с 12 июня, в течение почти двух недель воздушное пространство над Германией будет заполнено военными самолетами – НАТО проводит свои крупнейшие воздушные учения. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, крупнейшие воздушные учения военной авиации в истории НАТО станут демонстрацией силы на фоне войны России против Украины.

В учениях Air Defender 23 участвуют более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе F-35 американского и голландского производства Lockheed Martin, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосцы Воздушных сил Японии.

Учения проводятся на четырех объектах в Германии, а также на одном в Нидерландах и на одном в Чехии.

Учения призваны проверить способность Военно-воздушных сил реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

По заявлению НАТО, районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и будут закрыты для гражданского воздушного движения в это время. 

Как отмечается, учения проводятся в то время, когда НАТО планирует более масштабную перестройку своей обороны.

Альянс планирует создать новую модель вооруженных сил, которая приведет в состояние повышенной боевой готовности около 300 000 военнослужащих, а также создаст возможности для увеличения боевых групп на восточном фланге до бригад.

На фоне ракетных ударов России по гражданской и критической инфраструктуре Украины для стран НАТО новое значение приобрела противовоздушная оборона.

  • 15 июня в Брюсселе состоится 13-я встреча глав Минобороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн", главной темой обсуждения которой станет создание "коалиции истребителей".

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Наталья Медведева
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