У НАТО порахували, скільки разів на рік перехоплювали військові літаки РФ – понад 300

У 2023 році Військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки

Перехоплення російського літака у 2020 році (Фото - НАТО)

Військово-повітряні сили Північноатлантичного Альянсу більше ніж 300 разів перехоплювали бойові літаки Росії, які наближалися до повітряного простору НАТО у 2023 році.

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Більшість із трьох сотень перехоплень літаків РФ у 2023 році проводилося над Балтійським морем, йдеться в повідомленні Альянсу.

Постійні місії НАТО з повітряного патрулювання вимагають, щоб авіація Альянсу підіймалася на перехоплення у всіх ситуаціях, коли російські військові літаки "непередбачуваним чином наближаються до повітряного простору союзників".

Як зазначається, російські військові літаки систематично не передавали код транспондера, який повинен вказувати їхнє положення та висоту, не повідомляли план польоту та не спілкувалися з авіадиспетчерами.

У НАТО наголошують, що переважна більшість зближень між літаками Альянсу і РФ були "безпечними та професійними", а прямі порушення повітряного простору країн НАТО російськими військовими літаками були рідкісними та зазвичай короткочасними.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилила протиповітряну оборону на східному фланзі.

У жовтні 2023 року після пошкодження підводних трубопроводів у Балтійському морі НАТО також направила до регіону додаткові сили.

Також НАТО провела у 2023 році найбільші за свою історію повітряні навчання Air Defender 23.

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