ГУР: Россия молча перебрасывает флот в Новороссийск. Признает, что в Крыму ему опасно

Разведка уже несколько месяцев фиксирует, как оккупанты передислоцируют инфраструктуру ЧФ РФ из Крыма в Новороссийск

Черноморский флот РФ (Фото: ресурсы пропагандистов)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Суспильному заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

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По его словам, уже несколько месяцев, как оккупанты занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота из Крыма в Новороссийск и другие объекты.

"Это касается как перебазирования части судов, так и переноса штабной инфраструктуры. Это собственно молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась", – объяснил Юсов.

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг ранее заявил, что операции Украины, подобные атаке на крупный десантный корабль "Новороссийск" в Феодосии, заставят россиян забраться в порты Новороссийска.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы – вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была настолько сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

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