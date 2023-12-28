Після атаки ЗСУ на "Новочеркаськ" Росія забереться у порти Новоросійська – союзники

На думку Ківісельга, росіяни не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності

Антс Ківісельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що операції ЗСУ, подібні до атаки на великий десантний корабель "Новоросійськ" у Феодосії, змусять росіян перемістити свої підрозділи з окупованих територій на територію Росії. Його цитує ERR.

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"Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Російську Федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якомога далі від Кримського півострова", – сказав він.

На його думку, росіяни також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної здатності.

"Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, у порт Новоросійська, який розташований на території Російської Федерації, а не на окупованих територіях", – пояснив Ківісельг.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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