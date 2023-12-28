После атаки ВСУ на "Новочеркасск" Россия уберется в порты Новороссийска – союзники

По мнению Кивисельга, россияне не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их приемлемости

Антс Кивисельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что операции ВСУ, подобные атаке на большой десантный корабль "Новороссийск" в Феодосии, заставят россиян переместить свои подразделения с оккупированных территорий на территорию России. Его цитирует ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Безусловно, эта атака снова усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова", – сказал он.

По его мнению, россияне также не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их приемной способности.

"Теперь они вынуждены перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска, расположенный на территории Российской Федерации, а не на оккупированных территориях", – пояснил Кивисельг.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильна детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Смотрите также: "Аж жарко сюда!": в сети появилось видео момента попадания по БДК "Новочеркасск"