Черноморский флот России уничтожен на 20%. И это были огромные корабли — секретарь СНБО

Данилов заявил, что Украина не будет отказываться от освобождения Крыма и других оккупированных территорий

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Силам обороны удалось уничтожить 20% Черноморского флота РФ. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, если говорить о наступательных операциях Украины, то хотелось бы иметь "намного лучшую ситуацию" в контексте освобождения территорий.

Он отметил, что одновременно военное присутствие России в Черном море нивелировалось.

"Что касается этой ситуации, то 20% флота РФ уже нет. Причем это не какие-нибудь посудины на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота "Москва", — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии в ночь на 27 декабря говорит о том, что украинские военные понимают вопрос Крыма.

"Для нас он крайне важен, как и остальные территории. У кого-то есть большое желание, чтобы мы отказывались от территорий, я хочу всем объяснить, что у нас есть Конституция, которая четко закрепила территории страны. Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали, что мы не можем выполнять Конституцию", — резюмировал секретарь СНБО.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ВС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.

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