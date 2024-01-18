Байден після зустрічі з конгресменами: Подальше затримування допомоги було б катастрофою
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден вважає, що більшість американських законодавців виступають за надання додаткового фінансування військової допомоги Україні, проте подальше затягування з боку меншості може призвести до "катастрофи". Про це він сказав у коментарі журналістам, передає пресслужба Білого дому.

Байдена запитали, які його передчуття щодо допомоги Україні після вчорашньої зустрічі з членами Конгресу.
 
"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання полягає в тому, чи збирається невелика меншість далі затримувати її чи ні, що було б... що було б катастрофою", – відповів він.

  • Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.
  • Під час зустрічі американський лідер заявив, що продовження бездіяльності Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США та НАТО, а також дав зрозуміти, що США варто розв'язати питання кордону з Мексикою.

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