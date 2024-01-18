Байден після зустрічі з конгресменами: Подальше затримування допомоги було б катастрофою

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден вважає, що більшість американських законодавців виступають за надання додаткового фінансування військової допомоги Україні, проте подальше затягування з боку меншості може призвести до "катастрофи". Про це він сказав у коментарі журналістам, передає пресслужба Білого дому.

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Байдена запитали, які його передчуття щодо допомоги Україні після вчорашньої зустрічі з членами Конгресу.



"Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання полягає в тому, чи збирається невелика меншість далі затримувати її чи ні, що було б... що було б катастрофою", – відповів він.

Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

Під час зустрічі американський лідер заявив, що продовження бездіяльності Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США та НАТО, а також дав зрозуміти, що США варто розв'язати питання кордону з Мексикою.

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