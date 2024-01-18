Байден после встречи с конгрессменами: Дальнейшая задержка помощи была бы катастрофой
Президент США Джо Байден считает, что большинство американских законодателей выступают за предоставление дополнительного финансирования военной помощи Украине, однако дальнейшее затягивание со стороны меньшинства может привести к "катастрофе". Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает пресс-служба Белого дома.
Байдена спросили, каковы его предчувствия насчет помощи Украине после вчерашней встречи с членами Конгресса.
"Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос состоит в том, собирается ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее или нет, что было бы... что было бы катастрофой", – ответил он.
- Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в том числе, оказание помощи Украине.
- Во время встречи американский лидер заявил, что продолжение бездействия Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО, а также дал понять, что США следует решить вопрос границы с Мексикой.
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