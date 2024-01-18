Байден после встречи с конгрессменами: Дальнейшая задержка помощи была бы катастрофой

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден считает, что большинство американских законодателей выступают за предоставление дополнительного финансирования военной помощи Украине, однако дальнейшее затягивание со стороны меньшинства может привести к "катастрофе". Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает пресс-служба Белого дома.

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Байдена спросили, каковы его предчувствия насчет помощи Украине после вчерашней встречи с членами Конгресса.



"Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос состоит в том, собирается ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее или нет, что было бы... что было бы катастрофой", – ответил он.

Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в том числе, оказание помощи Украине.

Во время встречи американский лидер заявил, что продолжение бездействия Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО, а также дал понять, что США следует решить вопрос границы с Мексикой.

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