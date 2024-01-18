Сенат США проголосовал за временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Следующий шаг – голосование в Конгрессе. После бюджета законодатели должны заняться запросом Белого дома на $106 млрд, в том числе для Украины

Сенат США (Фото - ЕРА)

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства для предотвращения остановки его работы (шатдауна). Ожидается, что далее законодатели могут взяться за законопроект, предусматривающий выделение финансирования для Украины. Об этом сообщил лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер.

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После голосования в Сенате временный бюджет должны одобрить в Палате представителей, после чего он будет передан на подпись президенту Штатов Джо Байдену.

"Как только Конгресс избежит приостановки работы, моя цель – чтобы Сенат как можно скорее перешел к принятию дополнительных мер по национальной безопасности (где предусматривается, в том числе, финансирование для Украины. – Ред.)", – заявил Шумер.

19 января в США заканчивается финансирование части бюджетных программ, проголосованных в прошлый раз в ноябре. Конгресс США не успевал вовремя проголосовать за проект бюджета на весь финансовый год, поэтому на голосование снова вынесли резолюцию о краткосрочном финансировании правительства – на период до начала марта.

После бюджета Конгресс должен заняться дополнительным запросом Белого дома на $106 млрд, который содержит деньги для финансовой и военной помощи Украине.

Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в том числе, оказание помощи Украине.

Во время встречи американский лидер заявил, что продолжение бездействия Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО, а также дал понять, что США следует решить вопрос границы с Мексикой.

18 января Байден заявил, что большинство американских законодателей выступают за предоставление дополнительного финансирования, но дальнейшее затягивание со стороны меньшинства может привести к "катастрофе".

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