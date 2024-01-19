США хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года — CNN

По данным собеседника CNN, в 2023 году представители администрации и Конгресса начали обсуждать, как направить как можно больше помощи Украине до 2025

Владимир Зеленский передал флаг из Бахмута в Конгресс США (Фото: EPA)

США планируют передать Украине как можно больше военной помощи до января 2025 года. CNN цитирует слова американского высокопоставленного чиновника, который заявил, что средства, выделенные на помощь Украине, которые не будут потрачены, может заблокировать 45-й президент США Дональд Трамп в случае избрания его главой государства.

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По данным собеседника издания, в 2023 году представители администрации и Конгресса начали обсуждать, как направить как можно больше помощи Украине до января 2025 года.

"Важно не только то, чтобы деньги были выделены, но и то, чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства с 2024 финансового года, которые еще ждут расхода, могут быть заблокированы Трампом", – сказал он.

19 января стало известно, что Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом относительно безопасности границы с Мексикой. Решение этого вопроса обеспечит продление помощи Украине.

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Помощник конгрессмена, знакомый с ходом обсуждения, заявил, что более "ястребиные" законодатели, такие как сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель-республиканец Майкл Маккол, были среди тех, кто осенью 2023 года добивался от Конгресса выделения достаточных средств для содержания Вооруженных Сил Украины до выборов 2024 года.

"Мы находимся в середине интенсивного избирательного цикла, где принятие такого сложного решения, как это, в тени президентских выборов и выборов в нижнюю палату Конгресса, для многих людей не имеет смысла. Поэтому для "ястребов" среди нас, выдвижение на первый план – это способ сохранить поддержку в течение политически напряженного года на внутреннем фронте", – сказал помощник-консультант.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

19 января спикер палаты Джонсон заявил, что часто советуется с Трампом о вопросе границы и помощи Украине.

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