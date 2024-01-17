Трамп заявив, що "швидко" зупинить війну. Зеленський: Спочатку думай – потім кажи

Президент запитав Трампа, що той робитиме, якщо Путін не зупиниться і нападе на країну НАТО

Володимир Зеленський (Скриншот)

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що може "швидко зупинити війну", переговоривши з президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський відреагував, порадивши американському експрезиденту "спочатку думати, а потім казати".

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Після перемоги на перших президентських кокусах у штаті Айова 16 січня Трамп згадав про Україну. Він заявив, що у разі своєї перемоги на виборах президента США зможе "швидко зупинити війну", оскільки "дуже добре знає" Путіна та Зеленського.

Український президент, виступаючи у Давосі, зізнався, що не бачив повне відео з Трампом.

"Я не бачив цього відео, але, так розумію, що була якась конференція, і він сказав, що якщо Путін не зупиниться, то Трамп передасть більше озброєння Україні. Якщо ж Україна не зупиниться, то забере якісь запаси", – сказав Зеленський.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться – забрати запаси.

Зеленський у відповідь звернувся до Трампа з питанням: якщо Україна відмовиться від такої пропозиції – віддати свої території – і Трамп припинить допомогу, то що експрезидент США робитиме, якщо Росія нападе на будь-яку країну НАТО?

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться. Тому, я скажу так, як мені батько завжди казав: "Спочатку подумай – потім говори", – додав він.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, для того щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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