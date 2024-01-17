Трамп заявил, что "быстро" остановит войну. Зеленский: Сначала думай – потом говори

Президент спросил Трампа, что тот будет делать, если Путин не остановится и нападет на страну НАТО

Владимир Зеленский (Скриншот)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что может "быстро остановить войну", переговорив с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский отреагировал, посоветовав американскому экс-президенту "сначала думать, а потом говорить".

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После победы на первых президентских кокусах в штате Айова 16 января Трамп вспомнил об Украине. Он заявил, что в случае своей победы на выборах президента США сможет "быстро остановить войну", поскольку "отлично знает" Путина и Зеленского.

Украинский президент, выступая в Давосе, признался, что не видел полное видео с Трампом.

"Я не видел этого видео, но, так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что если Путин не остановится, то Трамп передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы", – сказал Зеленский.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине больше вооружения, если Путин не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.

Зеленский в ответ обратился к Трампу с вопросом: если Украина откажется от такого предложения – отдать свои территории – и Трамп прекратит помощь, то что экс-президент США будет делать, если Россия нападет на любую страну НАТО?

"То есть он решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится. Поэтому, я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – добавил он.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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