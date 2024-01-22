Дуда: Помощь Украине от США – единственная надежда на победу над Россией

Польский президент заявил, что помощь ВСУ – это вариант для США, как американские военные могут избежать более широкой войны

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире американского телеканала Fox News, что помощь со стороны США является "единственной надеждой на победу Украины в войне с РФ".

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У Дуды спросили, насколько важно, по его мнению, одобрение Конгрессом США дополнительного финансирования Украины.

Польский президент ответил, что это "единственная надежда на победу Украины в войне с Россией, и одновременно способом избежать большей войны и необходимости участия в ней американских военных".

"Если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", – сказал Дуда.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в Давосе заявил, что крайний срок, когда американский Конгресс может одобрить дополнительное финансирование для Украины – это конец января. Далее, добавил глава МИД, это "сильно повлияет на ситуацию на фронте".

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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