Байден – Конгресу щодо допомоги Україні: Черга воювати такими темпами може дійти до армії США

Президент США на зустрічі з законодавцями наголошував на конкретних видах озброєння, яких може позбутися Україна, якщо не буде ухвалено фінансування

Джо Байден (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Білому домі.

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За даними співрозмовника видання, в якийсь момент Байден попросив свого радника з національної безпеки Джейка Саллівана та директорку Національної розвідки США Евріл Гейнс розповісти про конкретні види озброєння, які Україна ризикує вичерпати найближчими місяцями, якщо залишиться без допомоги.

Інший американський чиновник повідомив CNN, що було конкретно вказано на системи ППО та артилерійські боєприпаси як приклади ключових можливостей, які можуть бути вичерпані без підтримки США.

Байден також попередив законодавців, що "черга воювати може дійти до американських військових, оскільки російсько-українська війна може розповсюдитись на територію НАТО". У такому випадку, наголосив американський лідер, США повинні будуть безпосередньо взяти участь у війні проти РФ.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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