Байден – Конгрессу о помощи Украине: Очередь воевать такими темпами может дойти до США

Президент США на встрече с законодателями отмечал конкретные виды вооружения, которых может лишиться Украина, если не будет принято финансирование

Джо Байден (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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По данным собеседника издания, в какой-то момент Байден попросил своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Гейнс рассказать о конкретных видах вооружения, которые Украина рискует исчерпать в ближайшие месяцы, если останется без помощи.

Другой американский чиновник сообщил CNN, что конкретно было указано на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы в качестве примеров ключевых возможностей, которые могут быть исчерпаны без поддержки США.

Байден также предупредил законодателей, что "очередь воевать может дойти до американских военных, поскольку российско-украинская война может распространиться на территорию НАТО". В таком случае, отметил американский лидер, США должны будут напрямую принять участие в войне против РФ.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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