Байден – Конгрессу о помощи Украине: Очередь воевать такими темпами может дойти до США
Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным собеседника издания, в какой-то момент Байден попросил своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Гейнс рассказать о конкретных видах вооружения, которые Украина рискует исчерпать в ближайшие месяцы, если останется без помощи.
Другой американский чиновник сообщил CNN, что конкретно было указано на системы ПВО и артиллерийские боеприпасы в качестве примеров ключевых возможностей, которые могут быть исчерпаны без поддержки США.
Байден также предупредил законодателей, что "очередь воевать может дойти до американских военных, поскольку российско-украинская война может распространиться на территорию НАТО". В таком случае, отметил американский лидер, США должны будут напрямую принять участие в войне против РФ.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- 18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.
- В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
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