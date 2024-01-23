Белый дом: Следующие месяцы будут критическими для Украины, нужна помощь Конгресса

Джон Кирби (Скриншот)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критичны для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия". Об этом он заявил на брифинге.

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"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", – сказал Кирби, добавив, что россияне продолжают обстреливать Украину ракетами и беспилотниками.



Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются, отметил представитель Белого дома.

В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины.

Отвечая на вопрос, что в случае отказа Конгресса будет принимать дальнейшую помощь для Украины, Кирби ответил: "Во-первых, американское лидерство пошатнется. Во-вторых, это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины".

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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