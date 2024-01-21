Україна визначила пріоритети на наступні тижні. Зеленський: Особливий напрям – Євросоюз

Президент Зеленський наголосив, що все, посилює Україну – додає міцності кожному в Європі та у світі, хто цінує міжнародне право

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила пріоритети на наступні тижні. У відеозверненні він наголосив, що особливий напрям — це Європейський Союз і відносини з найближчими сусідами.

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Президент наголосив, що зараз Україна чітко бачить завдання: щодо пакетів, які посилять позиції на фронті також щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України.

За його словами, особливий напрям – це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами. Зеленський зазначив, що зараз готуються нові комунікація та перемовини.

"Я вдячний усім, хто так само вірить зараз, що російський терор має програти, як і торік, і у 2022 році", — підкреслив глава держави.

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Президент наголосив, що все, посилює Україну та захищає українців – додає міцності кожному в Європі та у світі, хто цінує міжнародне право.

"Все, що послаблює РФ і повертає війну додому, в Росію – додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від іще більших криз", – зауважив він.

Також Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

публікувала повний текст. Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Цмоц.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

21 січня президент Литви Науседа та його польський колега Дуда висловили сподівання щодо організації зустрічі у межах Люблінського трикутника із президентом Зеленським у найближчому майбутньому.

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