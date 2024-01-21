Україна визначила пріоритети на наступні тижні. Зеленський: Особливий напрям – Євросоюз
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила пріоритети на наступні тижні. У відеозверненні він наголосив, що особливий напрям — це Європейський Союз і відносини з найближчими сусідами.
Президент наголосив, що зараз Україна чітко бачить завдання: щодо пакетів, які посилять позиції на фронті також щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України.
За його словами, особливий напрям – це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами. Зеленський зазначив, що зараз готуються нові комунікація та перемовини.
"Я вдячний усім, хто так само вірить зараз, що російський терор має програти, як і торік, і у 2022 році", — підкреслив глава держави.
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Президент наголосив, що все, посилює Україну та захищає українців – додає міцності кожному в Європі та у світі, хто цінує міжнародне право.
"Все, що послаблює РФ і повертає війну додому, в Росію – додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від іще більших криз", – зауважив він.
Також Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.
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