Україна визначила пріоритети на наступні тижні. Зеленський: Особливий напрям – Євросоюз
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила пріоритети на наступні тижні. У відеозверненні він наголосив, що особливий напрям — це Європейський Союз і відносини з найближчими сусідами.

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Президент наголосив, що зараз Україна чітко бачить завдання: щодо пакетів, які посилять позиції на фронті також щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України.

За його словами, особливий напрям – це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами.  Зеленський зазначив, що зараз готуються нові комунікація та перемовини.

"Я вдячний усім, хто так само вірить зараз, що російський терор має програти, як і торік, і у 2022 році", — підкреслив глава держави.

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Президент наголосив, що все, посилює Україну та захищає українців – додає міцності кожному в Європі та у світі, хто цінує міжнародне право.

"Все, що послаблює РФ і повертає війну додому, в Росію – додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від іще більших криз", – зауважив він.

Також Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор. 

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