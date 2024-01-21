Британія закликала збільшити допомогу. Шаппс: ЄС має переконатися, що Україна може захищатись

Очільник британського Міноборони заявив, що не лише США, але і Європа має активізуватися у збільшенні допомоги Україні

Грант Шаппс (Фото: EPA/ Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Європу "активізуватися" та надати Україні більше фінансування для боротьби з російською агресією. Він також заявив у інтерв'ю BBC, що Британія лідер у наданні допомоги.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Британський міністр оборони наголосив, що "тепер не лише США, але і Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе".

"Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", — сказав Шаппс.

Читайте також: Міноборони Британії про безпекову угоду з Україною: 2024 рік має стати точкою перелому

20 січня очільник британського Міноборони у X (раніше Twitter) заявив, що Британія збільшила підтримку України до рекордного рівня, попри глобальні кризи.

"Таким чином ми розвіяли надії таких тиранів, як Путін, які наївно вірили, що ми можемо відволіктися на численні кризи. Британія може і діятиме там, де нам потрібно", — підсумував він.

12 січня 2024 року прем’єр-міністр Сполученого Королівства Сунак підписав з президентом Зеленським угоду у сфері безпеки між країнами. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України до НАТО.

публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України до НАТО. Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

Також згідно з британсько-українською "безпековою угодою", Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось та колись нападе.

17 січня під час свого виступу в Давосі французький президент Макрон згадав про візит британського прем'єра в Україну 12 січня та наголосив, що Франція завершує подібну угоду теж.

Читайте також: Кемерон: Економіка Заходу у 25 разів більша за російську. Росія має розуміти, що не переможе