Кемерон: Економіка Заходу у 25 разів більша за російську. Росія має розуміти, що не переможе

Очільник британського МЗС Кемерон вважає, що у Заходу є всі засоби, щоб довести російсько-українську війну до "логічного завершення"

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Заходу потрібно показати Росії, що його неможливо пересилити. Він звернувся до колег із США та Європейського Союзу на "Українському сніданку" у Давосі із закликом надати Україні більше своєї підтримки.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На думку Кемерона, "чим більше ти намагаєшся втихомирити агресію, тим більше отримаєш її", тому Британія підтримує Україну в цій боротьбі й підтримуватиме стільки, скільки буде потрібно.

Він вважає, що якщо економічний потенціал Заходу у 25 разів більший, ніж російська економіка, то все, що вимагається, – "це зробити так, щоб це було ефективно, й тоді ми допоможемо Україні довести це до логічного завершення".

Читайте також: Помічник генсека НАТО: Альянс здатний захистити себе від Росії. Потрібно більше видатків на оборону

"Але ми повинні бути терплячими, повинні розуміти, що Путін думає, що він нас пересилить й що ми будемо втомлені. Нам треба показати, що цього зовсім немає", – наголосив очільник британського МЗС.

Він також звернув увагу на те, що США "витратили 10% оборонного бюджету, й це знищило 50% озброєння Росії без жодного втраченого американського життя".

Посадовець наголосив, що у Заходу є всі засоби довести російсько-українську війну до "логічного завершення", а також "кинути виклик наративу, що наче "все йде не туди".

"Якщо трошки ширше подивитися, то для Путіна – це стратегічна катастрофа. У нього 300 000 вбитих, НАТО стає сильнішим, він втратив 20% Чорноморського флоту країні, яка має відносно маленький флот", – зазначив Кемерон та додав, що Україна дуже успішно себе показала.

Читайте також: Що насправді означають 300 тисяч втрат росіян – аналіз інтервʼю Залужного

12 січня 2024 року прем’єр-міністр Сполученого Королівства Сунак підписав з президентом Зеленським угоду у сфері безпеки між країнами. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України до НАТО.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

Також згідно з британсько-українською "безпековою угодою", Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось та колись нападе.

15 січня міністр оборони Британії Шаппс заявив, що 2024 рік має стати "точкою перелому", а для України – роком, коли "може вирішитися доля нації".

Читайте також: Глава МЗС Литви: Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танків, а тисячі