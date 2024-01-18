Глава МЗС Литви: Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танків, а тисячі

Габріелюс Ландсбергіс (Скриншот)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у Давосі, що європейські союзники мають взяти на себе зобов'язання не підтримувати Україну "стільки, скільки треба", а надавати їй військову допомогу для скорішої перемоги.

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"Було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: скільки знадобиться для перемоги, а також додати: хай би що знадобилося для перемоги. Це буде стримувальним меседжем для Путіна", – сказав дипломат.

Він додав, що вітає зусилля союзників у наданні Україні військової техніки, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, але "давати треба у рази більше".

"Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танків, а декілька тисяч", – резюмував Ландсбергіс.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна почне постачати Збройним Силам України 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

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