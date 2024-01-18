Глава МЗС Британії: Потрібно показати у 2024 році, що Путін не перемагає. Він грає в Гітлера

Кемерон провів паралелі між Путіним і Гітлером, а також висловив відчуття "повернення в 1930-ті роки"

Девід Кемерон (Фото: EPA/Mohamed Hossam)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив у коментарі Politico.

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За його словами, він має відчуття, що в Європі знову настали 1930-ті роки, але роль нацистського тирана Адольфа Гітлера грає Путін.

У 1930-х роках західні країни вели політику умиротворення Гітлера, що тільки збільшило "апетити" диктатора Третього рейху і спонукало його до подальшої агресії. Усе це призвело до Другої світової війни.

Він наголосив, що війна РФ проти України залишається для нього "абсолютним пріоритетом номер один".

"Одна річ, яку ми можемо зробити, – це продемонструвати протягом цього року, що Путін не перемагає", – сказав Кемерон.

12 січня 2024 року британський прем'єр Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню угоду про безпеку між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України до НАТО.

публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України до НАТО. Договір став першим у сфері угод про безпеку щодо домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Також згідно з британсько-українською "угодою з безпеки" Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось колись нападе.

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